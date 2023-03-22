Это уже за гранью: что народ пишет на страничке Началовой спустя 4 года после ее смерти

Соцсети певицы Юлии Началовой, чья трагическая гибель в 38 лет поразила всю страну, до сих пор активны. Но живут они не той жизнью, которой хотелось бы поклонникам и родственникам артистки. Спустя четыре года после ее смерти в личном аккаунте Началовой по-прежнему можно найти записи с требованием проверить личные сообщения. «Дoбpый дeнь, мы по вaжнoму дeлy... Пpoвepьте личку», — пишут в комментариях под постом пресс-секретаря артистки о ее состоянии здоровья в 2019 году.

Другие комментаторы решили воспользоваться ее блогом, чтобы прорекламировать сервис по доступу к телефону и туры в Баку. Пользователи Сети также просят Началову помочь своим детям с редкими заболеваниями. Приходят в комментарии и украинские граждане, которые стараются изложить в блоге певицы свое видение событий.

Поклонники артистки считают это осквернением памяти кумира. «Почему себе позволяете писать такую ересь здесь? Это страница Юлии Началовой. Здесь находятся люди, которым она небезразлична», — высказался один из подписчиков.