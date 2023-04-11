Это уже слишком: 57-летняя «любовница» принца Гарри обнажилась на публику

Элизабет Херли всегда приковывала к себе мужское внимание. Британской актрисе приписывали роман с самим принцем Гарри — якобы она стала первой женщиной в его жизни. Так это или нет, мы никогда не узнаем, но если это правда, то сыну Дианы многие только позавидуют.

Актриса всегда была горячей красавицей, однако сегодня ее внешний вид не только восхищает, но и пугает. 57-летняя звезда буквально перестала стареть и в свои годы может дать фору юным девушкам. Недавно Херли поделилась пикантным снимком в соцсетях. Элизабет предстала в белом бикини, продемонстрировав идеальное спортивное тело и плоский живот. На лице Херли тоже не видно возрастных изменений — у нее по-прежнему гладкая кожа и ровный тон лица.

Подписчики звезды не скрыли своего восхищения, а некоторые предположили, что здесь не обошлось без колдовства и черной магии. Фанаты щедро одарили любимицу комплиментами, ведь такая красота достойна высших похвал: «Лиз сломала все стереотипы о женщинах за 50», «Мне бы такое тело, как у нее!», «Какая она красивая и утонченная».