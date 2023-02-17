Это уже перебор: россияне жестко прошлись по Кудрявцевой из-за дочки Началовой

Юлии Началовой не стало четыре года назад. В программу «Секрет на миллион» пригласили ее 16-летнюю дочь. Она честно отвечала на все вопросы ведущей, однако зрителям многие из них показались неуместными.

В беседе с Верой Алдониной ведущая Лера Кудрявцева сделала акцент на утрате и переживаниях девочки. В частности, она спрашивала у Веры, чувствует ли она, что ей не хватает мамы, плакал ли отец, когда озвучивал ей страшную весть, утихает ли боль со временем и нет ли у нее дискомфорта из-за того, что на концертах и других важных для девушки событиях вместо мамы находятся бабушка и дедушка.

Зрителей передачи возмутила такая бестактность. Свое негодование они выражали в личном блоге звездной дочки. «Лера была не на высоте, какие-то неуместные вопросы задавала», «Что за тупой вопрос: „Верочка, тебе не хватает мамы?“ Конечно, не хватает. Мне сейчас 50 лет и у меня слава богу есть мама, я не представляю, что будет если мама уйдет», — написали гневные поклонники.

Другие комментаторы отметили мудрость и выдержку, с которыми Вера терпеливо отвечала на некорректные вопросы. Многие делились болью своих утрат и писали ей теплые пожелания. Одна женщина удивилась появлению Веры в этой программе: «Четыре года без мамы — 50 000₽ на кону. Зачем вы вообще идете на эти передачи? Все кости уже перемыли».