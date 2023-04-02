Это уже перебор: россияне в ужасе от внешности модели из американской рекламы

К такому зрелищу были готовы не все.

В Сети горячо обсуждают очередной рекламный ролик компании Nike. Бренд известен тем, что поддерживает бодипозитив. Это общественное движение выступает за принятие себя и своего тела, но, по мнению многих, на самом деле пропагандирует ожирение.

Главной героиней нашумевшего видео стала модель plus size Анна О'Брайан. В кадрах ролика пышка активно тренируется — и это зрелище вряд ли кого-то оставит равнодушным. Дело в том, что вес знаменитости составляет более 150 килограммов. Интернет-пользователи из России посчитали, что это явный перебор.

«Такое сложно одобрить. Я понимаю еще 80-90 кг. Это стандартный лишний вес и таких девушек много. Важно показать, как выглядит одежда на них. Эта модель взята для хайпа», — гласит один из комментариев в Сети.

Впрочем, нашлись и приверженцы иной точки зрения. Кто-то отметил, что для жителей Америки стандартный лишний вес составляет те самые 150 кило. Тем не менее большинство пользователей Сети пришли к выводу о том, что рекламировать спортивную продукцию должны модели, чей внешний вид сможет вдохновить других на занятия спортом.