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Это уже перебор: конфликт Лолиты и Разина вышел на новый уровень

27 октября 2023 06:45
Это уже перебор: конфликт Лолиты и Разина вышел на новый уровень

Ругань прозвучала прямо со сцены.

На прошлой неделе в Москве состоялся концерт, посвященный памяти Юрия Шатунова. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин задолго до мероприятия выступал против его проведения. Он открыто утверждал — всех участников ждет трагическая судьба. А после шоу мужчина буквально проклинать вышедших на сцену. Сильнее всего досталось Лере Кудрявцевой. Разин заявил, что проклял ведущую ещё после суда, в котором та выиграла у него 300 тысяч рублей.

На защиту коллеги встала Лолита Милявская. Во время очередного концерта она высказала свое мнение о продюсере прямо со сцены. Звезда заявила, что узнала о выходке Разина из интернета прямо перед вступлением.

Возомнившему себя экстрасенсом певица захотела сказать только одну фразу.

«Разин, ты конченый» — сообщила Лолита.

Зрители отреагировали на это высказывание бурным смехом и аплодисментами.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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