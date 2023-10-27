Это уже перебор: конфликт Лолиты и Разина вышел на новый уровень

На прошлой неделе в Москве состоялся концерт, посвященный памяти Юрия Шатунова. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин задолго до мероприятия выступал против его проведения. Он открыто утверждал — всех участников ждет трагическая судьба. А после шоу мужчина буквально проклинать вышедших на сцену. Сильнее всего досталось Лере Кудрявцевой. Разин заявил, что проклял ведущую ещё после суда, в котором та выиграла у него 300 тысяч рублей.

На защиту коллеги встала Лолита Милявская. Во время очередного концерта она высказала свое мнение о продюсере прямо со сцены. Звезда заявила, что узнала о выходке Разина из интернета прямо перед вступлением.

Возомнившему себя экстрасенсом певица захотела сказать только одну фразу.

«Разин, ты конченый» — сообщила Лолита.

Зрители отреагировали на это высказывание бурным смехом и аплодисментами.