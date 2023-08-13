Это уже ни в какие ворота: Волочкова публично унизила полную девушку

Последние годы имя Анастасии Волочковой связано преимущественно с многочисленными скандалами. Звезда сцены часто становится героиней громких заголовков, но это не останавливает ее от очередных пикантных историй.

Так, совсем недавно артистка отправилась в тренажерный зал, где призвала добровольцев повторить шпагат, ее самый любимый элемент, и засняла все на видео. Балерина подошла к нескольким тренирующимся, в том числе и к полной девушке, которая набирала воду в кулере. Собеседница Волочковой сразу призналась, что вряд ли справится с поставленной задачей, но все же постаралась выполнить элемент.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо ролика. В комментариях они отметили, что балерина издевается над девушкой, которая страдает от лишнего веса. Обсуждая видео, фанаты призвали Волочкову извиниться перед героиней ролика и осудили ее за слишком наглое поведение.