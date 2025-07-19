Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест)

Если увлекаетесь и отечественной классикой, и корейскими сериалами, наверняка справитесь с задачей.

Представьте, что герои советского кино вдруг оказались в дораме — с дождём, лапшой, затяжными взглядами и страданиями на фоне сакуры. Кто-то теперь — школьник, кто-то — богатенький чеболь, а кто-то, похоже, собирается вербовать новых участников для «Игры в кальмара».

В этом тесте мы взяли культовых советских персонажей и перенесли их в корейский антураж. Добавили чёлки, грусти в глазах, немного драмы за плечами — в общем, всё как полагается.

Получилось странно, но весело. А ваша задача — угадать, кто есть кто. Пройдите тест и проверьте, насколько у вас развита суперспособность распознавать героев даже сквозь туман жанров.

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