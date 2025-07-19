Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест)

Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест)

19 июля 2025 18:36
Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест)

Если увлекаетесь и отечественной классикой, и корейскими сериалами, наверняка справитесь с задачей.

Представьте, что герои советского кино вдруг оказались в дораме — с дождём, лапшой, затяжными взглядами и страданиями на фоне сакуры. Кто-то теперь — школьник, кто-то — богатенький чеболь, а кто-то, похоже, собирается вербовать новых участников для «Игры в кальмара».

В этом тесте мы взяли культовых советских персонажей и перенесли их в корейский антураж. Добавили чёлки, грусти в глазах, немного драмы за плечами — в общем, всё как полагается.

Получилось странно, но весело. А ваша задача — угадать, кто есть кто. Пройдите тест и проверьте, насколько у вас развита суперспособность распознавать героев даже сквозь туман жанров.

Ранее мы писали: Ребус для киноманов: попробуйте угадать 5 советских фильмов, зашифрованных на картинках (тест)

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Читать дальше 23 июля 2025
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) «Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) Читать дальше 22 июля 2025
Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Читать дальше 21 июля 2025
Муфту из «Карнавальной ночи» помнят многие: а узнаете ли вы 5 других советских фильмов по нарядам героев? (тест) Муфту из «Карнавальной ночи» помнят многие: а узнаете ли вы 5 других советских фильмов по нарядам героев? (тест) Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше