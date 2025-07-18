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Это уже не хасеки, а валиде: ИИ нарисовал реальных Сулеймана и Хюррем — «Великолепный век» здорово приукрасил (фото)

18 июля 2025 15:42
Это уже не хасеки, а валиде: ИИ нарисовал реальных Сулеймана и Хюррем — «Великолепный век» здорово приукрасил (фото)

Показали нейросети исторические описания — получили 2 варианта. Сперва «досталось» Роксолане, а затем — правителю.

Многие представляют Хюррем и Сулеймана такими, какими их показали в сериале «Великолепный век». Но на самом деле исторические описания этих личностей сильно отличаются от экранных образов.

Мы решили обратиться к ИИ, чтобы воссоздать их реалистичные портреты на основе записок венецианских послов, лично видевших султана и его хасеки. Вот что у нас получилось.

Хюррем глазами современников

Единственным европейцем, которому Сулейман разрешил увидеть свою любимую жену, был венецианский посол Пьетро Брагадин. И его описания разрушают романтизированный образ: Хюррем не была красавицей в привычном понимании.

Брагадин отмечал ее расплывчатые черты лица:

«Крупный нос, тонкие губы и глубоко посаженные глаза. Светлые брови почти сливались с кожей, а рост султанши был невысоким — около 150 см, при этом она имела плотное телосложение».

Но больше всего посла поразили ее манеры:

«Хюррем обожала вкусно поесть и делала это с аппетитом, но неаккуратно. На ее одежде часто оставались пятна, а в уголках рта — следы недавней трапезы».

Сулейман: каким его видели иностранцы

Венецианский посол Бартоломео Контарини, встречавшийся с молодым султаном, описывал его так:

«Высокий, крепкий, с приятным лицом. Шея чуть длиннее обычной, черты — удлиненные, нос орлиный. Кожа очень бледная. Он мудрый правитель, жаждет знаний, и народ верит в его справедливое правление».

На момент этой встречи Сулейману было всего 25 лет. Контарини дополняет:

«Он — истинный турок, строго следует закону. Упорен в своих решениях, любознателен и рассудителен.Нрав горячий, лицо смуглое. Носит тюрбан, надвинутый на лоб, отчего кажется хмурым».

Исходя из этих описаний, вот что создал ИИ:

Это уже не хасеки, а валиде: ИИ нарисовал реальных Сулеймана и Хюррем — «Великолепный век» здорово приукрасил (фото)

Нам кажется, нейросеть слегка перестаралась: получившаяся Хюррем больше напоминает пожилую валиде, а не молодую хасеки.

А вот Сулейман вышел удивительно похожим на Халита Эргенча — статным и благородным. Хотя, если копнуть глубже, сохранились свидетельства, что в зрелые годы султан заметно поправился, да и зубы у него были жёлтые.

Так что мы решили сгенерировать еще один портрет:

Это уже не хасеки, а валиде: ИИ нарисовал реальных Сулеймана и Хюррем — «Великолепный век» здорово приукрасил (фото)

Были ли они именно такими? Скорее всего, нет — ведь даже современники описывали их по-разному. Но эти портреты помогают представить: за парадными титулами и романтичными легендами стояли живые люди — со всеми их особенностями, слабостями и противоречиями.

Ранее мы писали: «Кто я из "Великолепного века"»: задаются вопросом фанаты сериала — тест за минуту покажет, на какую султаншу вы похожи

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Великолепный век», openai.com
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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