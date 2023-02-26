Это уже не футбол: правда об «особых условиях» для Роналду взбудоражила не только фанатов

Все чаще появляются высказывания, что футбол перестает быть таким же увлекательным видом спорта, что и раньше. На поле игроки часто симулируют и всем своим видом показывают, что им больно, хотя в реальности соперник их даже не задел. Но и отношения между товарищами по команде остаются не таким профессиональными, как хотелось бы.

Примером тому стали новости о тренировках Криштиану Роналду в саудовском клубе. Стало известно, что спортсмены стараются беречь знаменитого футболиста. Они не совершают подкаты и очень редко идут встык. Такие поблажки мало напоминают настоящий матч между противоборствующими командами. Поэтому многим не понятны особые условия для этого португальца.

Вряд ли соперники будут жалеть Роналду, так что ему просто необходимо к этому подготовиться. Однако, как пишет «Экспресс газета», футболист Жуниньо уверен, что даже тренер станет потакать Криштиану и вполне может носить ему завтрак.