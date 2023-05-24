Это уже чересчур: Ковальчук устроила пикантную провокацию прямо на работе

Анна Ковальчук — это одна из тех немногих актрис в России, кто с возрастом не только отказывается стареть, но и выглядит год от года все моложе. Причем следы пластической хирургии на лице знаменитости не могут разглядеть даже самые дотошные и любопытствующие фанаты.

В свои 45 лет Ковальчук не стыдно говорить о возрасте. Фигура и лицо у звезды «Тайн следствия» дадут фору любой молодой красотке. Правда, актриса крайне редко эпатирует публику провокационными кадрами, в отличие, например, от Екатерины Климовой, которая тоже выглядит для своих лет просто потрясающе.

Однако детективу Швецовой все-таки удается подразнить подписчиков в соцсетях и без тотальной обнаженки. Артистка умеет завлечь народ и будучи «почти» одетой. На этот раз внимание фанатов на последнем опубликованном снимке было приковано к стройным ножкам актрисы. «Кроткий», но честный снимок получил шквал комплиментов от подписчиков Ковальчук в Сети.