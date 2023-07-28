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Это уже чересчур: Климова подразнила мужчин пышным бюстом (фото)

28 июля 2023 18:00
Это уже чересчур: Климова подразнила мужчин пышным бюстом (фото)

Равнодушных не осталось.

Статус многодетной матери не мешает Екатерине Климовой устраивать горячие фотосессии. Актрисе удается балансировать на тонкой грани провокационности и скромности. И такая буйная смесь сводит поклонников с ума.

В соцсетях артистки появился новый пост, на который невозможно смотреть без придыхания и восторга. Особенно непросто сохранять самообладание мужчинам: яркая брюнетка подразнила их своим пышным бюстом в кружевном белье.

При помощи горячего снимка Климова сообщила фанатам, что театральный сезон закрыт, поэтому теперь поклонники смогут побывать на спектаклях с ее участием только в сентябре. Но эта информация померкла на фоне полуобнаженной звезды.

«Красивая женщина. Обаяние зашкаливает», «Невероятная красотка», «Просто мечта», «Вам можно смело вести женский блог и делиться своими секретами красоты и молодости. Вы только лучше с каждым годом», — восхитились актрисой подписчики.

Это уже чересчур: Климова подразнила мужчин пышным бюстом (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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