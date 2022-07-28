«Это уже болезнь»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

Екатерина Варнава шокировала поклонников своей пляжной фотосессией, сделанной известным фотографом Евгением . По мнению фанатов, телеведущая выглядит чересчур болезненно.

Не так давно артистка отправилась на отдых в турецкую Аланию, где активно наслаждается каникулами на Средиземном море. В своем блоге она нередко делится снимками, однако внимательные поклонники обращают внимание не на эффектные виды курорта, а на саму Варнаву. По мнению подписчиков, знаменитость стала выглядеть чрезмерно худой и болезненной.

«Это уже болезнь», «Красотка, но нужно поесть», «Похоже на анорексию», «Это уже чересчур», — переживают поклонники в социальных сетях артистки.

Как предполагают фанаты, такие резкие перемены могут быть связаны с личной жизнью девушки. По данным СМИ, не так давно Варнава рассталась со своим возлюбленным Александром Молочниковым и из-за этого начала терять вес. Сама артистка при этом не комментирует ситуацию и не реагирует на комментарии пользователей Сети.