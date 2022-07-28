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«Это уже болезнь»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

28 июля 2022 16:55
«Это уже болезнь»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

Поклонники переживают за состояние знаменитости.

Екатерина Варнава шокировала поклонников своей пляжной фотосессией, сделанной известным фотографом Евгением. По мнению фанатов, телеведущая выглядит чересчур болезненно.

Не так давно артистка отправилась на отдых в турецкую Аланию, где активно наслаждается каникулами на Средиземном море. В своем блоге она нередко делится снимками, однако внимательные поклонники обращают внимание не на эффектные виды курорта, а на саму Варнаву. По мнению подписчиков, знаменитость стала выглядеть чрезмерно худой и болезненной.

«Это уже болезнь»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь

«Это уже болезнь», «Красотка, но нужно поесть», «Похоже на анорексию», «Это уже чересчур», — переживают поклонники в социальных сетях артистки.

Как предполагают фанаты, такие резкие перемены могут быть связаны с личной жизнью девушки. По данным СМИ, не так давно Варнава рассталась со своим возлюбленным Александром Молочниковым и из-за этого начала терять вес. Сама артистка при этом не комментирует ситуацию и не реагирует на комментарии пользователей Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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