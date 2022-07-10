«Это ужасно»: американец не сдержал эмоций от издевок Задорнова

Присказку «Ну, тупые!» знал каждый россиянин, а теперь знают и иностранцы.

Михаил Задорнов посвятил немалую часть своего творчества описанию быта, работы и невероятных фактов о населении США. Едва ли не каждый россиянин знаком с подобными монологами юмориста, но не так давно его шутки оценили иностранцы.

Один из них, американец Дэниел, не сдержал эмоций от колких издевок Михаила Николаевича, особенно когда тот сравнил его соотечественников с «клизмами на ножках». Виной повальному ожирению за рубежом, как объяснил зрителям Задорнов, фастфуд.

«На самом деле у нас сейчас очень популярен ЗОЖ. Я понимаю, что русским сложно понять, потому есть такие стереотипы, что американцы питаются исключительно фастфудом. Сравнение с клизмами — это и ужасно, и смешно», — поделился иностранец на канале Skyeng .

Дэниел ответил смеющемуся над глупостью американцев Задорнову его же методом: он отметил, что юморист неправильно перевел некоторые английские слова, а также неправильно назвал столицу штата Техас.

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