«Это ужас»: Дрожжина нанесла сокрушительный удар по тяжелобольному Цивину

Этой весной суд установил, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин завладели наследством Алексея Баталова. Мужчину отправили в колонию на пять лет, а его супруге дали условный срок в четыре года. Но судьба отплатила мошенникам новыми испытаниями.

Елена Старостина, знакомая Натальи, рассказала, как сейчас обстоят дела у пары. По словам актрисы, Дрожжина перенесла инсульт, но отказывается обратиться за помощью к сиделкам. Женщина живет одна и справляется по мере сил. Настроение у нее бодрое, но говорить стало трудно. Наталья похудела на двадцать килограммов и едва ли сможет навестить мужа в тюрьме.

«Это ужас», — заявляет звезда.

Здоровье Михаила Семеновича также не радует. Старостина сообщила изданию «СтарХит», что в заключении юристу ставят капельницы из-за проблем со здоровьем, но в остальном все нормально. Жена изредка созванивается с ним, но лично пока не приезжала.