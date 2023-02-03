Это увидели миллионы людей: Николаев стал виной грандиознейшего скандала СССР

Подобной наглости не позволял себе ни один ведущий.

Советское телевидение пережило множество скандалов и резонансных ситуаций. Однако Юрий Николаев, сегодня считающийся легендой эфира, в 1978 году оказался в эпицентре самой громкой истории.

Дело в том, что в эфир телеведущий вышел, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он должен был объявить предстоящую игру чемпионата мира по футболу, который проходил в Аргентине, но не смог связать и двух слов и в течение нескольких минут лепетал несвязные фразы и размахивал руками.

«Заплетающимся языком он стал бубнить какие-то нечленораздельные слова», — вспоминал журналист Федор Раззаков в книге «Скандалы советской эпохи».

Руководство партии не могло оставить без внимания вопиющую наглость. Многие коллеги Николаева были уверены, что его обязательно уволят, а, возможно, даже отправят в тюрьму. Однако было принято решение оставить Николаева на работе. За него вступился глава Гостелерадио Сергей Лапин, который настоял, чтобы ведущий получил лишь серьезный выговор.

Скандальная ситуация повлияла на отношение Николаева к выпивке. Со временем он полностью отказался от алкоголя, так как был уверен, что еще один такой скандал ему точно не простят.