Это упражнение помогает Мясникову оставаться здоровым: подойдет даже для пожилых

Доктор Мясников известен не только своими медицинскими советами, но и невероятно крепким здоровьем. Мужчине уже исполнилось 70 лет, хотя на вид не дашь и 50. Телеведущий поражает великолепной физической формой и энергичностью.

В социальных сетях Александр Леонидович показал, что помогает ему поддерживать свое тело. Видео, которое Мясников подписал «Упражнения для гипертоников 70+» с первого взгляда пугает даже молодых людей. В кадре теледоктор выполняет свое фирменное упражнение — берпи. Или, как называет его сам Александр Леонидович, «лягушку».

Тренировка сочетает прыжки и отжимания, помогает проработать мышцы спины, ног, живота. Сам ведущий не один раз заявлял, что именно эта техника помогает ему сохранять силу и бодрость.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни сомневаются, что такие резкие движения пойдут на пользу гипертоникам, другие восхищаются спортивным телосложением Мясникова.