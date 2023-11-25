Это унижение от жены Ширвиндт терпел годами: вот как его называли, глядя в лицо
Юмор вышел из-под контроля.
Чтобы вести с женой светскую жизнь, Александр Ширвиндт был готов на многое, даже стерпеть публичное унижение. Одними из мероприятий, которые любил посещать артист, были вечера Союза архитекторов.
Но попасть в святая святых он мог лишь после согласования и утверждения его анкеты. Анкету заполняла жена. И Наталья Николаевна совершенно не утруждала себя тем, чтобы перечислять многочисленные регалии мужа. В форму она вписывала одну фразу, но эту фразу не каждый мужчина мог бы стерпеть. Ширвиндт, обладая шикарным чувством юмора и самоиронией, мог.
«Белоусова Наталья Николаевна — член Союза архитекторов. Ширвиндт Александр Анатольевич — муж члена. У меня много званий, я лауреат всех театральных премий, орденов не счесть, но высшая моя награда, что я муж члена», — сообщил актер на YouTube-канале Михаила Ширвиндта.