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Это украинское блюдо на самом деле придумали в России: хотя по названию и не скажешь

9 июня 2023 18:15
Это украинское блюдо на самом деле придумали в России: хотя по названию и не скажешь

Мало кто знает правду о происхождении блюда.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни ел котлету по-киевски. И обыватели среди любителей кулинарии уверены, что вкуснейшее блюдо придумали на Украине. Но не стоит обманываться «столичным» названием.

Котлету по-киевски придумали вовсе не украинцы. Это французское блюдо. Но не совсем. Родилась котлетка действительно во Франции, но по-настоящему закрепилась и претерпела метаморфозы в России. В изначальной начинке был сливочно-грибной соус. Российские повара адаптировали и упростили ее, сделав не менее вкусной.

В русскую котлету по-киевски стали вместо соуса добавлять сливочное масло. Кстати, изначально блюдо было доступно лишь людям из высшего общества и подавалось как высокая кухня. Благо, что в современных реалиях каждый, даже «самый» простой смертный, может позволить себе эту вкусность с богатой историей.

Фото: Global Look Press
Ксения Куртукова
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