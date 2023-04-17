Это угрожает вашему здоровью: почему опасно спать на старых подушках

Испокон веков люди используют подушки, чтобы сделать свой сон более комфортным и приятным. Многие обращают внимание на их размер и материал, но при этом далеко не все следят за сроком годности.

Дело в том, что подушка, которой пользуются дольше положенного, может нанести весьма серьезный вред здоровью. По словам экспертов, с годами внутри нее плодятся крошечные насекомые, которые питаются кусочками кожи, капельками слюны и потом.

И именно они становятся причиной развития у человека постоянных головных болей, насморка, конъюнктивита и даже бронхиальной астмы. Особенно внимательными в этой ситуации нужно быть аллергикам.

Но обезопасить себя можно всего лишь регулярно меняя подушки. Их срок годности зависит от материала: перьевые и пуховые могут служить до шести месяцев, а синтетические — до пяти лет. И после этого времени нужно непременно купить новую, чтобы не переживать о собственном здоровье.