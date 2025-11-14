«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»

Пока поклонники с нетерпением ждут продолжения, мэтр уже глянул ленту и назвал ее шедевром.

Что объединяет трилогию, которая вот-вот покорит очередную вершину в мировом прокате? Не только финансовый успех, но и признание со стороны Гильермо дель Торо.

Знаменитый режиссер недавно поделился своими впечатлениями от третьей части «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая выйдет только в декабре 2025 года.

Дель Торо назвал «Аватар: Пламя и пепел» шедевром, подчеркнув, что так же высоко он ценит и первые две части франшизы. Именно они собрали в мировом прокате 2,9 и 2,3 миллиарда долларов соответственно, установив исторические рекорды.

«Я посмотрел все три "Аватара". Это абсолютные шедевры. Я знаю, куда движется эта история, и думаю, это удивит многих.

Я не могу ничего говорить о третьей части, но могу сказать, что очень мало американских авторов смогли создать целую мифологию. Был Джордж Лукас, былла вся мифология "Волшебника страны Оз" Фрэнка Баума.

Джеймс Кэмерон делает именно это с "Аватаром", и он собирается перенести вас в невероятные места», — добавил режиссер, намекая на неожиданные повороты сюжета.

Учитывая успех первых двух частей, ожидания от третьей части заоблачные. Премьера «Аватара 3» намечена на 19 декабря 2025 года. Лента перенесет зрителей к агрессивному клану На’ви, живущему среди вулканов, а также сменит повествователя: историю будет рассказывать не Джейк Салли, а его сын Лоак.

