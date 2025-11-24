Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

24 ноября 2025 17:09
«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

Вспоминаем важный исторический проект.

Знакомый всей стране по обаятельному Черкасову из «Мосгаза», Андрей Смоляков в день своего 67-летия имеет полное право вспомнить и другую свою значимую работу — ту, где его герой не раскрывает преступления, а является их непосредственным организатором. Речь о сериале «Дети Арбата», где Смоляков сыграл Николая Ежова — одну из самых мрачных фигур в советской истории.

Если в «Мосгазе» зло персонифицировано в конкретном преступнике, то в «Детях Арбата» оно разлито в воздухе, оно — в самой системе.

И Ежову не нужно кричать или размахивать руками. Его сила — в почти физически ощущаемой уверенности в собственном всесилии. Он — не монстр с окровавленными руками, а чиновник в хорошо сшитом костюме, подписывающий приговоры с таким же выражением лица, с каким подписывал бы отчет о расходе канцелярских кнопок.

«Это не я, это твоя галлюцинация!»

«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

Этой цитатой из сериала началась одна из рецензий к нему, и она могла бы стать эпиграфом ко всей системе, которую олицетворяет Ежов.

Смоляков играет не человека, а функцию. Его герой — винтик, возомнивший себя божеством. И в этом его главная трагедия и ужас для окружающих. Актер показывает, как идеология вытравливает из человека все человеческое, оставляя лишь холодный, расчетливый аппарат.

При этом Смоляков не делает из Ежова картонного злодея. В его исполнении это живой человек — с усталостью в глазах, с определенной долей обаяния, которое лишь усиливает жуть от осознания его настоящей сути.

Он не кривляется, не строит грозные гримасы. Он просто делает свою работу — работу палача.

Любовь на фоне террора

«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

Создатели сериала, что отмечают многие рецензенты, сделали смелый ход, поместив в центр сюжета не только политическую хронику, но и историю любви.

«Их любовь как метеорит — она осветила мир для них обоих», — пишет один из зрителей.

Драма Саши Панкратова (Евгений Цыганов) и Вари Ивановой (Чулпан Хаматова) становится для сериаломанов «цветком душистых прерий» — хрупким оазисом человечности в пустыне государственного безумия.

Игра актеров, кропотливо воссозданная атмосфера 30-х годов, внимание к деталям — все это складывается в мощное высказывание о том, что даже в самые темные времена люди продолжают любить, верить и надеяться.

И, как отмечают в Сети, именно после просмотра таких картин история из сухих строчек учебника превращается в живую, полную эмоций и красок трагедию.

Память сквозь годы

«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

Многие зрители связывают просмотр сериала с семейной историей — воспоминаниями бабушек и дедушек, переживших те годы. Для одних «Дети Арбата» стали окном в прошлое, для других — поводом переосмыслить известные факты, увидеть трагедию обычных людей за громкими лозунгами времени.

К юбилею Андрея Смолякова стоит вернуться к этому проекту — не только ради блестящей игры актёра, но и чтобы заново открыть для себя сложную, многогранную картину одной из самых противоречивых эпох в истории нашей страны.

Ранее мы также писали: Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

Фото: Кадры из сериалов «Мосгаз», «Дети Арбата»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть Читать дальше 8 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше