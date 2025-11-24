«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

Знакомый всей стране по обаятельному Черкасову из «Мосгаза», Андрей Смоляков в день своего 67-летия имеет полное право вспомнить и другую свою значимую работу — ту, где его герой не раскрывает преступления, а является их непосредственным организатором. Речь о сериале «Дети Арбата», где Смоляков сыграл Николая Ежова — одну из самых мрачных фигур в советской истории.

Если в «Мосгазе» зло персонифицировано в конкретном преступнике, то в «Детях Арбата» оно разлито в воздухе, оно — в самой системе.

И Ежову не нужно кричать или размахивать руками. Его сила — в почти физически ощущаемой уверенности в собственном всесилии. Он — не монстр с окровавленными руками, а чиновник в хорошо сшитом костюме, подписывающий приговоры с таким же выражением лица, с каким подписывал бы отчет о расходе канцелярских кнопок.

«Это не я, это твоя галлюцинация!»

Этой цитатой из сериала началась одна из рецензий к нему, и она могла бы стать эпиграфом ко всей системе, которую олицетворяет Ежов.

Смоляков играет не человека, а функцию. Его герой — винтик, возомнивший себя божеством. И в этом его главная трагедия и ужас для окружающих. Актер показывает, как идеология вытравливает из человека все человеческое, оставляя лишь холодный, расчетливый аппарат.

При этом Смоляков не делает из Ежова картонного злодея. В его исполнении это живой человек — с усталостью в глазах, с определенной долей обаяния, которое лишь усиливает жуть от осознания его настоящей сути.

Он не кривляется, не строит грозные гримасы. Он просто делает свою работу — работу палача.

Любовь на фоне террора

Создатели сериала, что отмечают многие рецензенты, сделали смелый ход, поместив в центр сюжета не только политическую хронику, но и историю любви.

«Их любовь как метеорит — она осветила мир для них обоих», — пишет один из зрителей.

Драма Саши Панкратова (Евгений Цыганов) и Вари Ивановой (Чулпан Хаматова) становится для сериаломанов «цветком душистых прерий» — хрупким оазисом человечности в пустыне государственного безумия.

Игра актеров, кропотливо воссозданная атмосфера 30-х годов, внимание к деталям — все это складывается в мощное высказывание о том, что даже в самые темные времена люди продолжают любить, верить и надеяться.

И, как отмечают в Сети, именно после просмотра таких картин история из сухих строчек учебника превращается в живую, полную эмоций и красок трагедию.

Память сквозь годы

Многие зрители связывают просмотр сериала с семейной историей — воспоминаниями бабушек и дедушек, переживших те годы. Для одних «Дети Арбата» стали окном в прошлое, для других — поводом переосмыслить известные факты, увидеть трагедию обычных людей за громкими лозунгами времени.

К юбилею Андрея Смолякова стоит вернуться к этому проекту — не только ради блестящей игры актёра, но и чтобы заново открыть для себя сложную, многогранную картину одной из самых противоречивых эпох в истории нашей страны.

