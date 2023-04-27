Это тот же человек? Финского Децла из клипа «Фристайлер» не узнать (фото)
Герой культового видео стал совсем другим.
Финны Bomfunk MC’s «взорвали» весь мир своей песней Freestyler. Но ее успех был бы невозможен без клипа, в котором снялся 15-летний Марло Снеллман. В России его называли финским Децлом из-за дредов. Как сегодня выглядит тот легендарный подросток?
Марло уже ближе к 40, и ничто в его облике не напоминает того мальчишку с MP3-плеером. Он стал взрослым мужчиной, обзавелся легкой щетиной и избавился от своих дредов. Теперь Марло не узнает даже самый преданный фанат клипа Freestyler.
Сегодня Снеллман живет в Париже и работает поваром. В соцсетях он часто делится своими кулинарными шедеврами, а также моментами посиделок с друзьями. О личной жизни Марло ничего не известно: эту сферу звезда нулевых тщательно оберегает от глаз общественности.
Когда-то у Снеллмана был свой музыкальный коллектив. Они даже сняли видео на одну из песен, но дальше дело не пошло. Вскоре Марло бросил идею стать музыкантом и переключился на кулинарию. Как показало время, он сделал правильный выбор, ведь Снеллман обожает свою профессию.