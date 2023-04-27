Это тот же человек? Финского Децла из клипа «Фристайлер» не узнать (фото)

Финны Bomfunk MC’s «взорвали» весь мир своей песней Freestyler. Но ее успех был бы невозможен без клипа, в котором снялся 15-летний Марло Снеллман. В России его называли финским Децлом из-за дредов. Как сегодня выглядит тот легендарный подросток?

Марло уже ближе к 40, и ничто в его облике не напоминает того мальчишку с MP3-плеером. Он стал взрослым мужчиной, обзавелся легкой щетиной и избавился от своих дредов. Теперь Марло не узнает даже самый преданный фанат клипа Freestyler.

Сегодня Снеллман живет в Париже и работает поваром. В соцсетях он часто делится своими кулинарными шедеврами, а также моментами посиделок с друзьями. О личной жизни Марло ничего не известно: эту сферу звезда нулевых тщательно оберегает от глаз общественности.

Когда-то у Снеллмана был свой музыкальный коллектив. Они даже сняли видео на одну из песен, но дальше дело не пошло. Вскоре Марло бросил идею стать музыкантом и переключился на кулинарию. Как показало время, он сделал правильный выбор, ведь Снеллман обожает свою профессию.