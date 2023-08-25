«Это точно ваш?»: сын Фриске с годами все меньше похож на Шепелева

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске стали родителями весной 2013 года. Первое время после смерти телеведущий скрывал наследника от глаз публики, но не так давно начал показывать сына. В своих социальных сетях Шепелев с гордостью рассказывает об успехах Платона, и некоторые его записи особенно удивляют пользователей Сети.

Так, совсем недавно звезда экрана поделился трогательным видео, на котором он вместе с сыном на ферме кормит кроликов. В кадре можно заметить не только пушистых питомцев, но и самого Платона, который с удовольствием общается с четвероногими друзьями.

Поклонники не смогли пройти мимо публикации. Но многие отметили, что с годами Платон все меньше и меньше становится похож на своего отца. Уже в 10 лет он едва отличим от матери, а со временем невозможно будет понять, что они с Шепелевым родственники.