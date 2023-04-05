Это точно та самая «Кудряшка Сью»? Малышку из 90-х сегодня не узнать (фото)

Элисон Портер из тех счастливчиков, кому удалось прославиться еще в детстве. Самая яркая ее роль в кино — Сьюзен Дэнсер из хита 90-х «Кудряшка Сью». Вскоре после премьеры этой картины юная актриса пропала с радаров.

Она снялась в эпизодах еще нескольких проектов, после чего решила, что кинематограф явно не то, к чему лежит ее душа. Другое дело — театр. А еще лучше — музыка.

Сегодня звезда строит карьеру певицы. Исполнительница покорила своим вокалом Кристину Агилеру в американском «Голосе», где одержала победу. Кроме того, Элисон создала собственную музыкальную группу. Вдобавок ко всему она сама пишет песни.

Между тем поклонники вынуждены признать, что от той самой Кудряшки Сью не осталось и следа. И дело не только в том, что теперь артистка предпочитает прямые волосы. С годами Портер изменилась, превратившись из маленькой 10-летней девочки в очаровательную женщину, которая успела стать многодетной матерью.