Это точно она? Женя Рассказова из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

Участница второй «Фабрики звезд» Евгения Рассказова не смогла полностью раскрыть свой талант на проекте, но была одной из самых ярких участниц. Она запомнилась зрителям как жгучая брюнетка с очаровательной улыбкой. Но спустя годы певица изменилась до неузнаваемости.

Даже самые верные поклонники не сразу узнали в новом выпуске «Фабрики с Яной Чу» любимую певицу. От былой красоты Жени не осталась и следа. Она по-прежнему выглядит эффектно, но в погоне за молодостью Рассказова слишком увлеклась модификациями внешности.

Комментаторы отметили не только перемены в чертах лица, но и невероятно скованную мимику певицы. От обилия ботокса мышцы ее лица так сковало, что Жене трудно было даже разговаривать. Остается только догадываться, как у нее при этом получается петь.

Музыкальную карьеру Рассказова не бросила: она записывает песни и ездит на гастроли. В перерывах певица успевает издавать скандальные книги о мире шоу-бизнеса.