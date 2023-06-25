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Это точно она? Женя Рассказова из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

25 июня 2023 14:00
Это точно она? Женя Рассказова из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

Певица превратилась в антирекламу уколов красоты.

Участница второй «Фабрики звезд» Евгения Рассказова не смогла полностью раскрыть свой талант на проекте, но была одной из самых ярких участниц. Она запомнилась зрителям как жгучая брюнетка с очаровательной улыбкой. Но спустя годы певица изменилась до неузнаваемости.

Даже самые верные поклонники не сразу узнали в новом выпуске «Фабрики с Яной Чу» любимую певицу. От былой красоты Жени не осталась и следа. Она по-прежнему выглядит эффектно, но в погоне за молодостью Рассказова слишком увлеклась модификациями внешности.

Комментаторы отметили не только перемены в чертах лица, но и невероятно скованную мимику певицы. От обилия ботокса мышцы ее лица так сковало, что Жене трудно было даже разговаривать. Остается только догадываться, как у нее при этом получается петь.

Музыкальную карьеру Рассказова не бросила: она записывает песни и ездит на гастроли. В перерывах певица успевает издавать скандальные книги о мире шоу-бизнеса.

Это точно она? Женя Рассказова из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать
Фото: Кадры из шоу «Фабрика звезд», кадр YouTube «Фабрика с Яной Чу»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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