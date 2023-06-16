Это точно она? Юлия Лысенко из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

Юлия Лысенко прославилась благодаря музыкальному шоу «Фабрика звезд». Она стала участницей шестого сезона. На проекте Лысенко закрутила роман с Арсением Бородиным, от которого млела вся женская аудитория. Как сложилась дальнейшая судьба Юлии?

Сегодня Лысенко по-прежнему занимается музыкой и время от времени выпускает новые песни, но теперь это не основное занятие Юлии. Экс-фабрикантка ушла в блогинг и в спортивную журналистику. Также она развивает собственный бизнес.

Лысенко сильно изменилась со времен «Фабрики звезд» — теперь та милая круглолицая девушка осталась в прошлом. После ряда процедур Юлия превратилась в гламурную красотку с пухлыми губами и точеными скулами. Артистка наносит яркий кричащий макияж, чтобы подчеркнуть свою красоту.

Подписчики не узнали Лысенко, ведь она стала другим человеком.

«Юля, это не вы», «Превратилась в куклу», «Это уже перебор», — отозвались фолловеры.

Лысенко замужем за хоккеистом Василием Пономаревым. Ведущая воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений.