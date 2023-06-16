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Это точно она? Юлия Лысенко из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

16 июня 2023 12:45
Это точно она? Юлия Лысенко из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

В такие метаморфозы трудно поверить.

Юлия Лысенко прославилась благодаря музыкальному шоу «Фабрика звезд». Она стала участницей шестого сезона. На проекте Лысенко закрутила роман с Арсением Бородиным, от которого млела вся женская аудитория. Как сложилась дальнейшая судьба Юлии?

Сегодня Лысенко по-прежнему занимается музыкой и время от времени выпускает новые песни, но теперь это не основное занятие Юлии. Экс-фабрикантка ушла в блогинг и в спортивную журналистику. Также она развивает собственный бизнес.

Лысенко сильно изменилась со времен «Фабрики звезд» — теперь та милая круглолицая девушка осталась в прошлом. После ряда процедур Юлия превратилась в гламурную красотку с пухлыми губами и точеными скулами. Артистка наносит яркий кричащий макияж, чтобы подчеркнуть свою красоту.

Подписчики не узнали Лысенко, ведь она стала другим человеком.

«Юля, это не вы», «Превратилась в куклу», «Это уже перебор», — отозвались фолловеры.

Это точно она? Юлия Лысенко из «Фабрики звезд» изменилась так, что не узнать

Лысенко замужем за хоккеистом Василием Пономаревым. Ведущая воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений.

Фото: Кадры из шоу «Фабрика звезд», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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