Это точно она? Яну Шафееву из «Дома-2» после пластики не узнать

Участницы телепроекта «Дом-2» не первый год соревнуются друг с другом в количестве пластики, но Яна Шафеева точно входит в число самых преобразившихся девушек с телешоу. В 2016 году она пришла на проект миловидной девушкой с пухлыми щечками, сегодня же ее едва узнают даже преданные поклонники.

Яна пришла на «Дом-2», чтобы заявить о своей симпатии к Андрею Черкасову. У пары завязались отношения, но затем девушка ушла с проекта без объяснения причин. Второй раз Шафеева появилась на телешоу уже через три года. Она начала встречаться с Захаром Саленко, но отношения пары не складывались. Они сходились и расставались, а затем оба покинули телестройку.

После этого Яна активно взялась за свою внешность. Она долго не признавалась в пластике, но отрицать очевидное долго не смогла. Девушка рассказала, что увеличила губы, грудь и скорректировала форму носа. Так как про профессии Шафеева является визажистом, все перемены в себе она успешно подчеркивает макияжем.

Не все поклонники одобряют подобные перемены во внешности. Многие считают, что Шафеева стала типичной красоткой из соцсетей, утратив всю индивидуальность.