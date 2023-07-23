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Это точно она? Яну Шафееву из «Дома-2» после пластики не узнать

23 июля 2023 12:30
Это точно она? Яну Шафееву из «Дома-2» после пластики не узнать

Из милашки превратилась в типичную красотку.

Участницы телепроекта «Дом-2» не первый год соревнуются друг с другом в количестве пластики, но Яна Шафеева точно входит в число самых преобразившихся девушек с телешоу. В 2016 году она пришла на проект миловидной девушкой с пухлыми щечками, сегодня же ее едва узнают даже преданные поклонники.

Яна пришла на «Дом-2», чтобы заявить о своей симпатии к Андрею Черкасову. У пары завязались отношения, но затем девушка ушла с проекта без объяснения причин. Второй раз Шафеева появилась на телешоу уже через три года. Она начала встречаться с Захаром Саленко, но отношения пары не складывались. Они сходились и расставались, а затем оба покинули телестройку.

После этого Яна активно взялась за свою внешность. Она долго не признавалась в пластике, но отрицать очевидное долго не смогла. Девушка рассказала, что увеличила губы, грудь и скорректировала форму носа. Так как про профессии Шафеева является визажистом, все перемены в себе она успешно подчеркивает макияжем.

Не все поклонники одобряют подобные перемены во внешности. Многие считают, что Шафеева стала типичной красоткой из соцсетей, утратив всю индивидуальность.

Это точно она? Яну Шафееву из «Дома-2» после пластики не узнать
Фото: кадр из шоу «Дом-2», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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