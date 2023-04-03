Это точно она? В сотруднице ГИБДД вы вряд ли узнаете Полину из фильма «Мужики!..» (фото)

Драма «Мужики!..» с Александром Михайловым стала одной из любимых у советских зрителей. Всех покорила серьезная и вдумчивая игра Ирины Ивановой, которая исполнила роль несчастной Полины. Однако знаменитой она так и не стала. Как сложилась судьба Ивановой после оглушительного триумфа?

Работа в картине «Мужики!..» стала дебютом для Ирины. Режиссера Искру Бабич впечатлил ее глубокий и серьезный взгляд — это именно то, что было ей нужно от главной героини. Съемки дались Ирине с огромным трудом. Постоянная зубрежка текста, бессонные ночи, грим, бесконечные дубли и беспрекословное подчинение режиссеру — все это изрядно вымотало Иванову. Рабочий процесс стал для нее сплошным разочарованием, и девушка оставила свою мечту стать актрисой.

Иванова получила высшее образование, а позднее устроилась делопроизводителем в ГИБДД.

Иногда она приходит на шоу, которые посвящены обсуждению фильма «Мужики!..», но о возвращении в кино Ирина даже не мечтает.

Сегодня в ней не узнать ту хрупкую Полину. Иванова поправилась и обзавелась морщинами. Теперь она уже зрелая заматерелая женщина, а не та изящная девочка с грустными глазами.