Это точно она? В директоре школы красотку Иден из «Санта-Барбары» не узнать (фото)

В белокурую красавицу Иден Кэпвелл из «Санта-Барбары» были влюблены все мужчины мира. Ее роль исполнила Марси Уокер, которая после своего триумфа в сериале ушла в тень.

Судьба актрисы до сих пор волнует поклонников культовой «Санта-Барбары», ведь ее Иден была главным украшением мыльной оперы. А за ее отношения с Крузом Кастильо переживал каждый зритель. За свою роль Марси получила премию «Эмми», которая стала главной наградой актрисы за всю ее карьеру. В 90-х Уокер снималась в ситкоме «Все мои дети», а также появлялась в долгоиграющем шоу «Направляющий свет». Марси ушла из профессии в середине нулевых и стала христианским пастором.

Сегодня 61-летняя актриса работает директором воскресной школы и чувствует себя абсолютно счастливой.

Правда, в нынешней Уокер не узнать ту безупречную и утонченную Иден. Марси поправилась и обзавелась морщинами, а ее черты лица утратили былое изящество.

Актриса выходила замуж целых пять раз. Ее последним избранником стал Дуг Смит, с которым она познакомилась на церковном собрании. У Марси есть сын Тайлер от третьего супруга. Кстати, наследник Уокер снялся вместе с мамой в «Санта-Барбаре» — он сыграл новорожденную дочь Иден и Круза.