Это точно она? Таня из «Универа» шокировала фанатов одним фото
Актриса изменилась до неузнаваемости.
Валентина Рубцова известна российским зрителям как простушка Таня из сериала «Универ». Между тем актриса не только снимается в кино, но и играет в театре, примеряя на себя самые разные образы.
Не так давно один из них артистка показала поклонникам в своих социальных сетях. Рубцова полностью сменила имидж для очередной роли в спектакле. Ей пришлось отказаться от привычного темного цвета волос в пользу блонда. После кардинального преображения звезда сделала селфи в зеркале и этим фото шокировала фанатов.
Многие далеко не сразу узнали Валентину в яркой блондинке. Обычно поклонники крайне болезненно реагируют на резкие перемены в облике своих кумиров, но Рубцовой повезло. Ее фолловеры не поверили своим глазам, но остались вполне довольны. «На Немоляеву похожа», «Вам идет», «Очень красивый блонд», — засыпали комплиментами знаменитость в комментариях.