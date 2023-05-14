Это точно она? Таня из «Универа» шокировала фанатов одним фото

Валентина Рубцова известна российским зрителям как простушка Таня из сериала «Универ». Между тем актриса не только снимается в кино, но и играет в театре, примеряя на себя самые разные образы.

Не так давно один из них артистка показала поклонникам в своих социальных сетях. Рубцова полностью сменила имидж для очередной роли в спектакле. Ей пришлось отказаться от привычного темного цвета волос в пользу блонда. После кардинального преображения звезда сделала селфи в зеркале и этим фото шокировала фанатов.

Многие далеко не сразу узнали Валентину в яркой блондинке. Обычно поклонники крайне болезненно реагируют на резкие перемены в облике своих кумиров, но Рубцовой повезло. Ее фолловеры не поверили своим глазам, но остались вполне довольны. «На Немоляеву похожа», «Вам идет», «Очень красивый блонд», — засыпали комплиментами знаменитость в комментариях.