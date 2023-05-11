Это точно она? Россияне едва узнали Бузову без татуажа и пластики (честное фото)

Некоторые поклонники Ольги Бузовой даже не знают, что их кумир когда-то участвовал в реалити-шоу «Дом-2». Тогда эпатажная блондинка была еще очень молода, но уже понимала, что в будущем хочет стать популярной. А вместе со славой и любовью фанатов у девушки появилось неопределимое желание подходить под стандарты красоты.

Ради этой цели звезда шоу-бизнеса пошла на многое. Она придала носу более изящную форму и увеличила губы, в результате чего они стали более чувственными. А также скорректировала скулы и сделала татуаж. Поэтому за долгие годы поклонники певицы уже привыкли к такой яркой внешности.

Но если взглянуть на фото Ольги со времен участия в скандальном шоу, то в милой девушке будет трудно узнать успешную эстрадную диву. Тогда у нее были тонкие брови, невыразительные губы и носик с небольшой горбинкой. Впрочем, Бузова и в тот момент выглядела хорошо, но за прошедшие годы она слишком сильно изменила черты своего лица.