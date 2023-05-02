Это точно она? Постройневшую Ирину Пегову не узнать (фото)

Ирина Пегова всегда была обладательницей пышных форм. Сама актриса даже не скрывала, что в студенческие годы ей приходилось мучить организм строгими диетами, чтобы не уступать в красоте своим однокурсницам. Однако лишние килограммы все-таки возвращались.

Но кажется, что сегодня красавца нашла для себя идеальную систему питания и тренировок. Она стала чаще посещать светские мероприятия и теперь развивает свои соцсети. Знаменитость делится с подписчиками снимками с красных дорожек, кинопремьер и даже из спортзала. На этих кадрах видны стройная фигура актрисы и ее преобразившееся лицо.

У Ирины более четкая линия нижней челюсти, а от пухлых щечек практически ничего не осталось. К тому же сейчас артистка может позволить себе надеть любой, даже самый откровенный наряд. Пегова стала выглядеть более элегантно и женственно. Этому не устают восхищаться ее поклонники, которые часто задаются вопросом «Это точно она?».