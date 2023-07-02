Это точно она? Оля Сокол из «Дома-2» изменилась так, что не узнать

Оля Сокол пришла на проект «Дом-2» совсем юной — девушке исполнилось всего 18 лет. Она очаровала зрителей с первого появления своей нежной красотой. На телешоу Ольга провела 450 дней, но, когда на голосовании выгнали Александра Гобозова, девушка последовала за возлюбленным.

За периметром отношения пары быстро распались, и только в 2017 году Сокол вышла замуж. Девушка построила карьеру в сфере кинематографа: она пишет сценарии к сериалам и фильмам зарубежных режиссеров. Параллельно Ольга ведет блог, рассказывает женщинам о самореализации и делится советами.

С первого появления Ольги Сокол на телепроекте прошло много лет. Увы, ее красота, когда-то пленившая так много телезрителей, не выдержала испытания временем.

На новых фото и видео, которыми делится девушка в своем блоге, она выглядит изрядно располневшей, а под глазами ее заметны глубокие морщинки.

Поклонники считают, что причиной таких перемен стали проблемы со здоровьем — много лет Ольга борется с отслоением сетчатки.