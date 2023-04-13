Это точно она? Обомлеете, увидев Венди из «Питера Пэна» сегодня (фото)

В 1987 году советские зрители увидели картину «Питер Пэн», снятую Леонидом Нечаевым. В основу фильма-сказки лег сюжет книги «Питер Пэн и Венди», написанной шотландским писателем Джеймсом Мэтью Барри.

Главные роли в советской экранизации исполнили Сергей Власов и Елена Попкова. Юной актрисе было всего девять лет, и на съемки она попала совершенно случайно. Попкова гостила у тети в Минске, и та предложила девочке экскурсию по киностудии «Беларусьфильм». В этот момент как раз отбирали детей для нового фильма. Родители Елены предложили ей поучаствовать в кастинге, и уже через некоторое время девочку пригласили на пробы. Попковой удалось обойти всех конкуренток.

Елена относилась к происходящему, как к игре, ведь она никогда не грезила об актерстве. Несмотря на то, что Попкова блестяще справилась с ролью Венди, она решила не связывать свою жизнь с кино. После школы Елена отучилась на экономиста и стала работать по профессии. Сегодня она главный бухгалтер в одной престижной организаций.

Со времен «Питера Пэна» Попкова сильно изменилась. Она стала совсем взрослой женщиной, и теперь в 45-летней Елене не узнать ту очаровательную девочку Венди со светлыми локонами.