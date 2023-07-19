Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать

Мария Скорницкая получила одну из главных ролей в сериале «Реальные пацаны», когда ей было уже 29 лет. Девушка окончила Пермский институт культуры и искусств, но долго не могла найти работу. Наконец, ей удалось устроиться в ТЮЗ, где Мария и проработала, пока подруги не уговорили ее пойти на кастинг в новый сериал.

Решение оказалось для актрисы удачным. Она прославилась на всю страну, что сильно подстегнуло ее дальнейшую карьеру. Спустя 13 лет после выхода в эфир первой серии «Реальных пацанов» на счету Скорницкой более 15 проектов, хотя чаще всего ей и достаются роли второго плана.

Сегодня Марии Скорницкой уже исполнилось 42 года, но выглядит она не старше 30. С начала своей карьеры в сериале она только похорошела, а от образа недалекой простушки, который сделал ее знаменитой, давно избавилась. Поклонники не узнают Марию на новых фото: девушка заметно увеличила губы и сменила имидж. Вместо бровей-ниточек и выбеленных волос актриса выбрала натуральный русый и модные густые брови.