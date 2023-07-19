Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать

Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать

19 июля 2023 13:45
Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать

Простушка из сериала стала красоткой.

Мария Скорницкая получила одну из главных ролей в сериале «Реальные пацаны», когда ей было уже 29 лет. Девушка окончила Пермский институт культуры и искусств, но долго не могла найти работу. Наконец, ей удалось устроиться в ТЮЗ, где Мария и проработала, пока подруги не уговорили ее пойти на кастинг в новый сериал.

Решение оказалось для актрисы удачным. Она прославилась на всю страну, что сильно подстегнуло ее дальнейшую карьеру. Спустя 13 лет после выхода в эфир первой серии «Реальных пацанов» на счету Скорницкой более 15 проектов, хотя чаще всего ей и достаются роли второго плана.

Это точно она? Маша из «Реальных пацанов» изменилась так, что не узнать

Сегодня Марии Скорницкой уже исполнилось 42 года, но выглядит она не старше 30. С начала своей карьеры в сериале она только похорошела, а от образа недалекой простушки, который сделал ее знаменитой, давно избавилась. Поклонники не узнают Марию на новых фото: девушка заметно увеличила губы и сменила имидж. Вместо бровей-ниточек и выбеленных волос актриса выбрала натуральный русый и модные густые брови.

Фото: Кадры из сериала «Реальные пацаны», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше