Это точно она? Исполнительницу хита Voyage, Voyage не узнать (фото)

Песню Voyage, Voyage в исполнении Клоди Фритш-Мантро напевала вся Европа. Композиция била все рекорды популярности и месяцами держалась на вершинах хит-парадов. Эксцентричная Фритш-Мантро стала известна за пределами родной Франции, однако она недолго купалась в лучах славы. Что стало с артисткой спустя столько лет?

Клоди, выступавшая под псевдонимом Desireless, отличалась не только своим своеобразным голосом, но и уникальным имиджем. Ее прическа а-ля дикобраз, мужские костюмы, галстуки и перчатки сделали Фритш-Мантро уникальной артисткой, которая «рвет» привычные шаблоны. Ее личность всегда была окутана таинственностью, и до сих пор Клоди остается загадочной персоной.

Сегодня исполнительнице культового хита 70 лет, и она кардинально изменилась. Звезда 80-х по-прежнему носит короткую стрижку, но уже без «дикобраза». Также певица предпочитает яркие платья мужским костюмам и галстукам. Впрочем, даже будучи возрастной дамой, Фритш-Мантро верна своей эксцентричности. Артистка не ведет соцсети и не распространяется о свой личной жизни. Лишь иногда ее сын выкладывает совместные фото с матерью.