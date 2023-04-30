Это точно она? Глазам не поверите, какой была жена Карла III в юности (фото)

Король Великобритании Карл III хоть и имел репутацию изменщика, но на деле оказался однолюбом. С молодых лет он был без ума от Камиллы Паркер-Боулз, с которой давно счастлив в законном браке. Будущая королева-консорт Великобритании появилась на свет в дворянской семье. Она росла в роскоши в окружении многочисленных нянек. Камилле с малых лет прививали хорошие манеры, но она всегда оставалась бунтаркой, а правила этикета наводили на нее скуку.

В юности будущая избранница Карла III была очаровательной леди с пухлыми щеками, длинными волосами и широкой челкой. Глядя на ее архивные фото, невозможно поверить, что на них запечатлена Камилла. Узнать невестку Елизаветы II можно лишь по ее улыбке.

Встреча Камиллы и Чарльза состоялась в 70-х. Любовь между ними вспыхнула с первого взгляда, однако вскоре судьба их разлучила, чтобы свести снова спустя годы. Брак Чарльза и Дианы не задался с самого начала, и принц находил утешение в объятиях своей первой любви. После смерти леди Ди они, наконец, смогли узаконить отношения.