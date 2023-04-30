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Это точно она? Глазам не поверите, какой была жена Карла III в юности (фото)

30 апреля 2023 14:20
Это точно она? Глазам не поверите, какой была жена Карла III в юности (фото)

Пассия монарха изменилась до неузнаваемости.

Король Великобритании Карл III хоть и имел репутацию изменщика, но на деле оказался однолюбом. С молодых лет он был без ума от Камиллы Паркер-Боулз, с которой давно счастлив в законном браке. Будущая королева-консорт Великобритании появилась на свет в дворянской семье. Она росла в роскоши в окружении многочисленных нянек. Камилле с малых лет прививали хорошие манеры, но она всегда оставалась бунтаркой, а правила этикета наводили на нее скуку.

В юности будущая избранница Карла III была очаровательной леди с пухлыми щеками, длинными волосами и широкой челкой. Глядя на ее архивные фото, невозможно поверить, что на них запечатлена Камилла. Узнать невестку Елизаветы II можно лишь по ее улыбке.

Это точно она? Глазам не поверите, какой была жена Карла III в юности (фото)

Встреча Камиллы и Чарльза состоялась в 70-х. Любовь между ними вспыхнула с первого взгляда, однако вскоре судьба их разлучила, чтобы свести снова спустя годы. Брак Чарльза и Дианы не задался с самого начала, и принц находил утешение в объятиях своей первой любви. После смерти леди Ди они, наконец, смогли узаконить отношения.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из программы Top Famous Tube
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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