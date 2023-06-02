Это точно она? Добкина из «Петрова и Васечкина» изменилась так, что не узнать

Елена Делибаш познала вкус славы еще в детстве. Она сыграла Олю Добкину в культовой картине «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Но, как и другие дети из этого фильма, Елена не связала свою жизнь с кино.

После школы Делибаш отучилась на финансиста и устроилась менеджером. Затем Елена занималась юриспруденцией, но поняла, что это не ее. Свой выбор Делибаш остановила на журналистике. Она делала репортажи о происшествиях и брала интервью у известных людей. Позднее Елена занялась блогерской деятельностью. Она организовала общество путешественников и собрала много единомышленников.

На этом неутомимая Елена не остановилась. Она занялась музыкой и собрала свой коллектив. Делибаш начала записывать песни на французском языке, которые обрели популярность. Так у нее появилась своя аудитория меломанов. Елене даже дали прозвище «французская певица».

Сегодня в 49-летней Делибаш не узнать ту розовощекую Добкину. Теперь она взрослая брутальная женщина с колоритной внешностью. Не изменился лишь ее бодрый и неунывающий взгляд.