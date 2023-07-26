Это точно она? Архивные фото Олеси Судзиловской шокировали фанатов

Олеся Судзиловская не только талантливая актриса, но и яркая эффектная женщина. Она всегда появляется на публике в идеальных образах и тщательно следит за своей внешностью. В следующем году ей исполняется 50 лет, но Олеся выглядит моложе.

Первой ролью в карьере Судзиловской стала Настя в картине «Посредник» 1990 года. Немногим актрисам везет с первого же появления на экране так заявить о себе — девушке достался не эпизод или роль второго плана, а главная героиня картины Владимира Потапова.

Сегодня за плечами актрисы уже почти восемьдесят проектов, она продолжает активно сниматься, но в героине «Посредника» зрители не узнают свою любимицу. Нежная и трогательная девушка с пухлыми щечками за прошедшие годы изменилась до неузнаваемости. С возрастом ее лицо стало стройнее и приобрело аристократический рельеф. Актрису не раз подозревали в пластике, но все изменения в ее внешности просто проявление возраста.