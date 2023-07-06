Это точно он? Женя Масловский из «Берегите женщин» изменился так, что не узнать

Андрей Градов запомнился зрителям как Тараскин в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя». А после исполнения роли Жени Масловского в картине «Берегите женщин» Андрей проснулся по-настоящему знаменитым.

В 90-е Градов надолго пропал с экранов и зрители недоумевали, куда делся любимый артист. Оказалось, как и многие другие творческие люди, Андрей был вынужден искать другие способы заработка, более надежные и постоянные.

Он озвучивал сериалы, в том числе нескольких персонажей в популярной мелодраме «Богатые тоже плачут». К этой работе Градов серьезно не относился и даже не запоминал имена всех героев, которым подарил свой голос.

Вернулся к активным съемкам актер только в начале нулевых. Одним из первых проектов стал сериал «Дальнобойщики». Но для возвращения в строй актеру пришлось пожертвовать привычным образом.

Однажды режиссер категорически велел ему сбрить усы. Так спустя 24 года Градов лишился самой приметной детали в своей внешности. Актера перестали узнавать фанаты, зато он снова стал получать главные роли.