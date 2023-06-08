Это точно он? С годами «царский сын Андрей» изменился до неузнаваемости

Исполнитель одной из главных ролей в любимой многими поколениями ленте Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» Сергей Николаев был очень востребован в профессиональном плане. За свои почти 70 лет жизни он сыграл много ролей и успел полюбиться зрителю, но вот в личной жизни счастья так и не обрел. Поэтому всего себя он отдавал любимой работе.

Актер родился в обычной семье, которая никак не была связана с кинематографом или с искусством. Но с самого детства он мечтал стать актером, хотя ему прочили совсем другую судьбу. Родные хотели, чтобы он продолжил военную династию. Сергей был уверен, что это не для него, и упорно шел к своей мечте. Он снимался в массовках, был разнорабочим в киностудии и делал все, чтобы его заметили. Так в результате и произошло: его заметил сам Александр Роу и дал ему главную роль царевича Андрея в фильме «Варвара-краса, длинная коса».

В жизни Николаева было еще очень много ролей и фильмов. Но не было одного — семьи. И к старости актер остался совсем один. Годы и одиночество не пощадили некогда любимого всеми царевича Андрея, и перед смертью в нем больше было не узнать того мужчину, который покорял сердца миллионов. Он запустил себя, обрюзг, отрастил волосы и превратился в морщинистого старика, на которого было больно смотреть.