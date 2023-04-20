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Это точно он? Красавчика-блондина из «Фабрики звезд» после сердечного приступа не узнать

20 апреля 2023 11:00
Это точно он? Красавчика-блондина из «Фабрики звезд» после сердечного приступа не узнать

Кумир миллионов девушек уже не тот.

Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» выпустило множество ярких и харизматичных артистов. Одним из главных любимчиков женщин был Арсений Бородин, который после проекта стал солистом группы «Челси». Из всего квартета он пользовался бешеным успехом у поклонниц.

Однако популярность Бородина быстро сошла на нет. Группа перестала выпускать хиты, и о ее участниках вскоре забыли. Но это не самое страшное, что произошло с Арсением после «Фабрики звезд». Однажды прямо в аэропорту у певца случился сердечный приступ. А ведь артисту на тот момент было всего 24 года. К счастью, певца срочно госпитализировали и успели его спасти.

Это точно он? Красавчика-блондина из «Фабрики звезд» после сердечного приступа не узнать

Причиной приступа стало жуткое переутомление и отсутствие отдыха. После этого случая Бородин резко пересмотрел свои взгляды, о чем он рассказал на YouTube-шоу «PROжизнь». Артист изменился не только внутренне, но и внешне. Он немного поправился, обзавелся щетиной и перекрасил волосы в темный цвет. Теперь от яркого и сексуального блондина остались одни воспоминания.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «PROжизнь»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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