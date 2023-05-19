Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это точно он? Избавившегося от знаменитой прически Пьера Ришара не узнать (фото)

Это точно он? Избавившегося от знаменитой прически Пьера Ришара не узнать (фото)

19 мая 2023 09:15
Это точно он? Избавившегося от знаменитой прически Пьера Ришара не узнать (фото)

Поклонники были шокированы.

Довольно часто желание сохранить свою молодость приписывают исключительно красивым актрисам. Но даже мужчины, известные в индустрии кино, стараются как можно сильнее отсрочить свое старение. Впрочем, французские артисты гораздо проще относятся к этой проблеме.

В их число входит и популярный комедиант Пьер Ришар. За свою продолжительную карьеру он успел сняться в десятках успешных картин и даже побывал в кресле режиссера. Поэтому зрители уже привыкли к определенному образу артиста. У него почти всегда были кудрявые светло-русые волосы. Голубоглазый красавец ходил с этой прической долгие годы. Однако сейчас его уже невозможно узнать. Француз полностью поседел, а также выпрямил свои локоны. Поклонники были шокированы, увидев его в новом амплуа на красной дорожке Каннского фестиваля.

Это точно он? Избавившегося от знаменитой прически Пьера Ришара не узнать (фото)

«А почему Ришар не кудрявый? Он все время врал? Химию делал?» — удивился один из пользователей Сети.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video