Это точно он? Избавившегося от знаменитой прически Пьера Ришара не узнать (фото)

Довольно часто желание сохранить свою молодость приписывают исключительно красивым актрисам. Но даже мужчины, известные в индустрии кино, стараются как можно сильнее отсрочить свое старение. Впрочем, французские артисты гораздо проще относятся к этой проблеме.

В их число входит и популярный комедиант Пьер Ришар. За свою продолжительную карьеру он успел сняться в десятках успешных картин и даже побывал в кресле режиссера. Поэтому зрители уже привыкли к определенному образу артиста. У него почти всегда были кудрявые светло-русые волосы. Голубоглазый красавец ходил с этой прической долгие годы. Однако сейчас его уже невозможно узнать. Француз полностью поседел, а также выпрямил свои локоны. Поклонники были шокированы, увидев его в новом амплуа на красной дорожке Каннского фестиваля.