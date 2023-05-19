Это точно один и тот же человек? Пиночета из «Девятой роты» годы не пощадили

Военная картина Федора Бондарчука «9 рота» произвела в свое время настоящий фурор. Исполнители главных ролей в одночасье стали звездами и любимцами публики. Наверняка многие вспомнят доброго чеченца Пиночета в исполнении Сослана Фидарова. Что с ним стало спустя годы?

На счету актера насчитывается больше 70 ролей в кино. Сослана можно увидеть в картинах «Марш-бросок», «Кухня», «Стреляющие горы», «Топтуны» и в других лентах.

Свою личную жизнь Фидаров оберегает от общественности. Известно лишь, что актер женат и воспитывает двоих сыновей. Как-то звезда «9 роты» признался, что супруга во всем его поддерживает. Сегодня Фидаров совсем не похож на своего легендарного Пиночета из «9 роты» — годы обошлись с артистом безжалостно. Он обзавелся залысинами, щетиной и морщинами. Теперь он выглядит лет на 50, хотя ему всего 42 года. Сослан утратил былое обаяние и превратился в неухоженного мужчину. Вряд ли его поклонницы будут в восторге от этих метаморфоз.