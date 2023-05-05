Это точно один и тот же человек? На юного Криштиану Роналду больно смотреть

В пластических операциях чаще всего подозреваются знаменитые красавицы. Но стоит помнить, что и некоторые представители сильного пола не брезгуют такими процедурами. Волшебные изменения произошли и с внешностью Криштиану Роналду.

Звездный футболист в молодости выглядел малопривлекательно. У португальца были кривые зубы, широкий нос и прыщи на смуглой коже, из-за чего на него было больно смотреть. А тренеры из «Спортинга» называли атлета толстым, хотя и отмечали его мастерство. Но спортсмен мечтал восхищать людей не только своим талантом на поле.

Тогда брюнет исправил прикус, и у него появилась белоснежная улыбка. Помимо этого, Криштиану решился на коррекцию скул, ринопластику и прошел курсы мезотерапии. После всех процедур он стал выглядеть как настоящий греческий бог. Поэтому сегодня футболист совсем не похож на себя в юности.