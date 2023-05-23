Это точно один и тот же человек? Лопоухую малышку из «Женской интуиции» не узнать

Анастасии Зюркаловой посчастливилось унаследовать от своих родителей яркую внешность. С самого детства лопоухая девочка отличалась большими голубыми глазами и лучезарной улыбкой. Природный артистизм помог малышке пробиться в мир кино, а благодаря выразительным чертам лица она быстро запомнилась зрителям.

Одной из первых ее работ стала мелодрама «Женская интуиция». В ней начинающая актриса сыграла юную Машу, у которой начался непростой переходный возраст. Артистка смогла передать эмоции и переживания своей героини, поэтому новых ролей долго ждать не пришлось.

Но сегодня в фильмографии Анастасии нечасто появляются новые работы. И это отчасти связано с тем, что за прошедшие годы она сильно изменилась, теперь ее трудно узнать. Из «серой мышки» актриса превратилась в роковую красотку с гипнотизирующим взглядом. Многим даже не верится, что когда-то эта привлекательная девушка играла лопоухую малышку в несуразных очках.