Это точно один и тот же человек? Картавого красавца из «Фабрики звезд» не узнать

Не все участники реалити-шоу «Фабрика звезд» ходило проложить себя путь в шоу-бизнес. Некоторые из них верили, что передача поможет им реализовать свой творческий потенциал, и они смогут самостоятельно заниматься музыкой.

Так думал и Павел Артемьев, который в составе группы «Корни» стал победителем первого сезона. Однако в коллективе певец не чувствовал себя свободным и через несколько лет попрощался со своими товарищами. Но сольная карьера исполнителя не принесла ему столько же успеха, что и участие в бойз-бэнде. Поэтому музыкант попробовал себя в новом амплуа и сыграл второстепенные роли в нескольких фильмах.

Сегодня Павел все еще поет и делится своим творчеством в соцсетях. Впрочем, в бородатом и темноволосом мужчине трудно узнать того милого парня из «Корней». Он стал выглядеть гораздо брутальнее, что подмечают и поклонники знаменитости.