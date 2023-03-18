Это точно один человек? Без волос Купитмана из «Интернов» не узнать (фото)
Новый образ оказался непривычным.
Любой актер боится стать заложником одного амплуа. Поэтому артисты всем сердцем любят примерять на себя абсолютно разные роли, а также менять свой имидж. И Вадим Демчог не стал исключением.
Самым запоминающейся работой актёра стал сериал «Интерны». В этом популярном проекте он сыграл доктора Купитмана, чьи искромётные и саркастические шутки быстро полюбились зрителям. Однако поклонники ситкома перестали разделять выдуманного персонажа от реального артиста. И похоже, что Вадим Демчог решил исправить эту ситуацию.
Талантливый мужчина предстал перед подписчиками в новом образе. У актера полностью седые волосы, короткая стрижка и небольшая бородка. Теперь его уже практически невозможно ассоциировать с доктором Купитманом, что, конечно, кажется непривычным для многих поклонников. Однако для артиста это возможность попробовать свои силы в других проектах и сыграть совершенно иных персонажей.