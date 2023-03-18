Это точно один человек? Без волос Купитмана из «Интернов» не узнать (фото)

Любой актер боится стать заложником одного амплуа. Поэтому артисты всем сердцем любят примерять на себя абсолютно разные роли, а также менять свой имидж. И Вадим Демчог не стал исключением.

Самым запоминающейся работой актёра стал сериал «Интерны». В этом популярном проекте он сыграл доктора Купитмана, чьи искромётные и саркастические шутки быстро полюбились зрителям. Однако поклонники ситкома перестали разделять выдуманного персонажа от реального артиста. И похоже, что Вадим Демчог решил исправить эту ситуацию.

Талантливый мужчина предстал перед подписчиками в новом образе. У актера полностью седые волосы, короткая стрижка и небольшая бородка. Теперь его уже практически невозможно ассоциировать с доктором Купитманом, что, конечно, кажется непривычным для многих поклонников. Однако для артиста это возможность попробовать свои силы в других проектах и сыграть совершенно иных персонажей.