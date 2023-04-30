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Это точно не сестра Арзамасовой? От одного взгляда на тещу Авербуха дух захватывает

30 апреля 2023 06:50
Это точно не сестра Арзамасовой? От одного взгляда на тещу Авербуха дух захватывает

Спортсмен не ошибся с выбором.

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой в свое время наделала немало шума. Этот союз не одобряли из-за большой разницы в возрасте — фигурист старше актрисы на 21 год. Но о своем решении связать жизнь с «папиной дочкой» спортсмен вряд ли жалеет. И вот почему.

Не зря говорят: хочешь знать, как жена будет выглядеть в будущем, посмотри на ее маму. От одного только взгляда на тещу Авербуха захватывает дух, поэтому он точно не ошибся с выбором.

Это точно не сестра Арзамасовой? От одного взгляда на тещу Авербуха дух захватывает

В социальных сетях артистка опубликовала совместный снимок с родительницей, что шокировало интернет-пользователей. Многие из них задались вопросом, точно ли на фото мама знаменитости, а не ее сестра. Юлия Арзамасова выглядит молодо и привлекательно — фолловеры буквально засыпали ее комплиментами.

«Девочки-красотки, как две сестренки», «Ваша мама — прелесть», «Какая красавица мама», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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