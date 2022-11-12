Это точно не он: в этом соблазнительном мужчине невозможно узнать Филча из «Гарри Поттера»

В молодости он был хорош.

Российские зрители знают британского актера Дэвида Брэдли в первую очередь как противного Аргуса Филча в «Гарри Поттере» и Уолдера Фрея в телесериале «Игра престолов». Однако у артиста за плечами множество других замечательных ролей.

Дэвид Брэдли появился на свет в 1942 году и спустя почти тридцать лет обрел свое призвание, став актером в Королевском национальном театре Лоренса Оливье. На телевидении Брэдли впервые засветился в 1971 году, сыграв полицейского в ситкоме «Родные и близкие».

В те годы Дэвид Брэдли был брутальным светловолосым красавчиком, в котором трудно узнать привычного Филча.

Также Дэвида Брэдли можно увидеть в таких известных фильмах, как «Первый мститель» «Отверженные», «Доктор Кто: Дважды во времени» и «Убийство на пляже».